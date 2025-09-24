Dos candidatos a la presidencia del PLD se oponen a aceptar más trabajadores extranjeros

Noticias

Tokio, 23 de septiembre (Jiji Press)—Dos de los cinco candidatos que se han postulado a la presidencia del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) aclararon el martes su oposición respecto a que Japón acepte más trabajadores extranjeros.

“Es importante establecer un sistema que permita a nuestro país no depender de los extranjeros en la medida de lo posible”, declaró el exministro de Seguridad Económica Kobayashi Takayuki en un debate organizado por las departamentos de Asuntos de la Juventud y de la Mujer del partido.

El ex secretario general del PLD, Motegi Toshimitsu, enfatizó la necesidad de “medidas estrictas contra los extranjeros que ignoran las normas”.

Entre los otros tres, la exministra de Seguridad Económica, Takaichi Sanae, propuso crear un organismo para supervisar las políticas gubernamentales relacionadas con los ciudadanos extranjeros. El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjirō, dijo que abordaría el uso indebido de los programas del seguro médico y de las prestaciones para la crianza de los hijos.

El secretario en jefe del gabinete, Hayashi Yoshimasa, señaló que es importante aceptar tantos trabajadores extranjeros como sea necesario.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]