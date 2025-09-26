Japón apoyará económicamente a Palestina

Noticias

Nueva York, 24 de septiembre (Jiji Press)—El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, declaró el miércoles que su país participará en nuevas iniciativas para abordar la crisis económica de Palestina.

“Dado que Palestina está a punto de ser invitada a incorporarse como un miembro responsable de la comunidad internacional (en el futuro), es necesario construir allí un sistema de gobernanza responsable”, afirmó Ishiba en una rueda de prensa en Nueva York.

“Participaremos en este nuevo esfuerzo junto con Francia, Noruega, Arabia Saudí y otros países afines para garantizar la gobernanza de Palestina”, afirmó.

En referencia a las elecciones internas del gobernante Partido Liberal Democrático para elegir a su sucesor, Ishiba reiteró su deseo de que el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjirō, o el secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, ganen la contienda.

“En lo personal, espero que quienes desarrollen mis políticas y aquellos con quienes he trabajado arduamente durante el último año reciban un amplio respaldo”, dijo Ishiba.

