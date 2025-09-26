JICA retira su iniciativa “Hometown” con países de África

Noticias

Tokio, 25 de septiembre (Jiji Press)—La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) anunció el jueves la retirada de su iniciativa “Hometown”, que tenía como objetivo fomentar los intercambios entre personas de países africanos y sus ciudades japonesas asociadas.

La decisión se produjo después de que varias ciudades japonesas se vieran inundadas de protestas a raíz de bulos difundidos en redes sociales, que afirmaban que la iniciativa provocaría un aumento de la inmigración.

En una rueda de prensa celebrada ese mismo día, el presidente de JICA, Tanaka Akihiko, admitió que tanto el término “Hometown” como el propio concepto de la iniciativa habían generado “malentendidos y confusión”.

JICA decidió retirar la iniciativa porque “el entorno necesario para los intercambios beneficiosos que pretendíamos se estaba deteriorando”, explicó Tanaka. “No es que hayamos cedido a opiniones equivocadas”, recalcó.

“Consultaremos con los gobiernos locales implicados para crear una situación en la que puedan llevarse a cabo intercambios internacionales fructíferos y agradables”, señaló el máximo responsable de JICA.

