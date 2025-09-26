Toyota pone en marcha su ciudad experimental en Japón

Noticias

Susono, prefectura de Shizuoka, 25 de septiembre (Jiji Press)—Toyota Motor Corp. abrió el jueves la primera parte de su proyecto Woven City en Susono, en la prefectura de Shizuoka, cinco años después de que el fabricante de automóviles anunciara su concepto de ciudad experimental.

Toyota y otras 18 empresas participan en el proyecto, que pondrá a prueba servicios logísticos automatizados y la conducción de vehículos dentro de un asentamiento humano. El público podrá visitar Woven City a partir del año fiscal 2026, que comienza en abril del año que viene.

La primera fase del proyecto, que abarca unos 47.000 metros cuadrados, fue inaugurada el jueves. El lugar cuenta con 14 edificaciones, entre ellas ocho instalaciones residenciales, que albergarán a 300 personas, principalmente empleados de Toyota.

La característica más destacada del proyecto Woven City es la conducción autónoma. Se realizarán pruebas de nuevos servicios de uso compartido de vehículos, en los que robots guiarán los automóviles hacia los lugares seleccionados por los usuarios en sus teléfonos inteligentes, así como de tecnologías de reparto no tripulado mediante robots.

Entre las 19 empresas participantes figuran Daikin Industries Ltd., Nissin Food Products Co. y otras cinco firmas ajenas a la industria automovilística. Su objetivo es crear nuevos productos y servicios a través de su colaboración con Toyota.

