Una bandera pirata del manga ‘One Piece’ es usada como símbolo en protestas en varios países de Asia

Yakarta, 29 de septiembre (Jiji Press)—Una bandera pirata del popular manga One Piece está siendo utilizada en protestas en varios países asiáticos. Se ha confirmado su presencia en Indonesia, Nepal, Timor Oriental y Filipinas, y entre los jóvenes comienza a expandirse como un “símbolo de resistencia”.

En Indonesia, en julio, cuando el presidente Prabowo Subianto llamó a izar la bandera nacional con motivo del 80.º aniversario de la independencia, el 17 de agosto, quienes se opusieron respondieron exhibiendo la bandera pirata Jolly Roger de One Piece, caracterizada por su calavera con sombrero amarillo con cinta roja. El Gobierno del país respondió amenazando con castigos penales por actos que vulnerasen el honor de la bandera nacional.

La misma apareció asimismo en una gran manifestación que comenzó el 25 de agosto, motivada por el descontento hacia las elevadas ayudas para vivienda de los diputados.

El uso de la bandera de One Piece también fue reportado en protestas posteriores en Nepal y Timor Oriental. El 21 de septiembre, en una manifestación contra la corrupción que tuvo lugar en Manila, Filipinas, también se confirmó su presencia.

El profesor Tokoro Ikuya, de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, especialista en la expansión y recepción de la cultura pop japonesa en el sudeste asiático, analizó que el trasfondo de la propagación de la bandera radica en que “los fenómenos ocurridos en Indonesia y Nepal se transmitieron a otros países a través de los jóvenes que consumen cotidianamente noticias de todo el mundo en redes sociales”. Señaló además que la bandera pirata “funcionó como un icono capaz de transmitir un mensaje comprensible más allá de diferencias ideológicas”.

