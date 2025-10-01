Granizo y nuevos productos: dos años de cosechas fallidas en Wakayama, principal productora de ciruelas de Japón

Noticias

Minabe, prefectura de Wakayama, 1 de octubre (Jiji Press)—Kishū Ume, la famosa ciruela de la prefectura de Wakayama, ha presumido de ser la cosecha más abundante de Japón durante 60 años consecutivos. El año pasado se dio una cosecha fallida como jamás se había registrado, debido a la suavidad del invierno y a los daños causados por el granizo, que este año también ha supuesto un duro golpe. Aunque los productores expresan su decepción, algunos fabricantes de umeboshi (ciruelas encurtidas) están tomando medidas para crear nuevos productos utilizando esas ciruelas dañadas por el granizo.

En abril, en la prefectura de Wakayama, cayó granizo durante cuatro días justo cuando las ciruelas comenzaban a crecer. Según las autoridades prefecturales, las zonas de producción, que suman un total de 4.300 hectáreas en nueve municipios del sur, sufrieron daños (caídas y magulladuras de los frutos) con pérdidas que ascendieron a cerca de 4.780 millones de yenes, las peores de la última década.

El año pasado las altas temperaturas antes de la floración provocaron una alta incidencia de flores incompletas, que no llegaron a dar fruto. Si a esto le sumamos los daños causados por el granizo y las plagas, como las chinches hediondas (pentatómidos), la cosecha ascendió a solo 29.700 toneladas, menos de la mitad del rendimiento medio, según las estadísticas de la Oficina Regional de Administración Agrícola de Kinki, del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

Un representante de la Asociación JA Kishū Minabe Inami Ume recuerda: “La fruta estaba madurando bien y, justo cuando pensábamos que este año sería el definitivo, cayó el granizo. Como se trata de una cuestión meteorológica algunos agricultores se resignaron, pero fue como si nos hubiera caído un castigo del cielo”.

Dada esta situación de malas cosechas persistentes, algunas empresas han comenzado a comercializar productos que, de hecho, hacen hincapié en los daños causados por el granizo. Ume Mikazuki (en la ciudad de Minabe, prefectura de Wakayama), que vende ciruelas encurtidas por internet, ha bautizado las ciruelas encurtidas elaboradas con fruta dañada por el granizo como “ciruelas golpeadas por el granizo” y las comercializa como amuletos de la suerte.

El fabricante de umeboshi Nanki Umeboshi (también en la ciudad de Minabe) comenzó a vender en junio los productos dañados, anteriormente etiquetados como “imperfectos”, con el nuevo nombre de Maken Ume (“ciruelas que no se rinden”). Nanki Umeboshi afirma que esto refleja su convicción de que el tiempo y el esfuerzo invertidos en estas ciruelas no son menores que los dedicados a otras ciruelas umeboshi.

El presidente de Nanki Umeboshi, Hosokawa Kakuo, declaró: “Puede que tengan imperfecciones o zonas de piel más dura, pero el sabor sigue siendo el mismo. Queremos transmitir los sentimientos de los productores a los consumidores, y esperamos que puedan identificarse con ellos”.

Los productores también están tomando medidas para superar su difícil situación. Los Ume Boys (con sede en la misma localidad), un grupo de jóvenes agricultores que venden ciruelas encurtidas y vinagre de ciruela sin aditivos, están utilizando los fondos recaudados a través de una campaña de micromecenazgo para comprar ciruelas dañadas a nuevos agricultores al mismo precio que los productos de primera calidad. Su líder, Yamamoto Masashiro, declaró: “Las ciruelas dañadas ven reducido su precio a la mitad. Esto amenazaba el sustento de los nuevos agricultores, y podría haberlos obligado a abandonar la profesión. Pusimos en marcha esta iniciativa impulsados por el deseo de protegerlos”.



Ciruelas dañadas por el granizo. (Cortesía de la prefectura de Wakayama)



Umeboshi Maken Ume confeccionado con ciruelas dañadas por el granizo – 19 de septiembre, Minabe, prefectura de Wakayama.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]