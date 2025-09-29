La Expo de Osaka supera en visitantes a la Expo de Aichi 2005

Noticias

Osaka, 29 de septiembre (Jiji Press)—Según datos preliminares revelados el lunes, la cifra acumulada de visitantes en la Exposición Mundial de 2025, que se celebra en la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón, alcanzó los 22,2 millones y superó el número total de asistentes de la Expo 2005, celebrada en la prefectura de Aichi.

Datos de la Asociación Japonesa para la Exposición Mundial de 2025 sugieren que un total de 22.205.483 personas habían visitado la Expo de Osaka el domingo, dos semanas antes de su clausura. La cifra superó los 22,05 millones de visitantes de la Expo de Aichi, en el centro de Japón.

El evento en curso, inaugurado el 13 de abril para una duración de seis meses, tuvo dificultades iniciales para atraer público debido a la falta de impulso, con un número diario de visitantes que no llegaba a los 100.000.

Más tarde, la afluencia de visitantes comenzó a aumentar gradualmente gracias a varias reseñas positivas publicadas en las redes sociales. Más de 200.000 personas acudieron diariamente durante 17 días consecutivos hasta el pasado domingo.

El incremento de visitantes ha hecho que el recinto de la Expo se llene de gente y que se formen largas colas frente a los pabellones y las tiendas de productos, lo que ha obligado a los organizadores a implementar medidas para aliviar la congestión.

