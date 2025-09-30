Los precios de 3.024 alimentos aumentarán en Japón en octubre

Noticias

Tokio, 30 de septiembre (Jiji Press)—Datos publicados por la empresa de sondeos Teikoku Databank el martes sugieren que un total de 3.024 alimentos y bebidas de 195 grandes empresas productoras aumentarán de precio en Japón en octubre.

Es un 3,4 % más que hace un año y el décimo mes consecutivo que se registran incrementos de precios. Asimismo, la cifra mensual superará los 3.000 productos por primera vez desde abril.

Teikoku Databank explicó que una amplia gama de productos registrará aumentos de precio debido al alza de los costos de los materiales y la mano de obra.

Las bebidas, incluidas las alcohólicas, representarán 2.262 artículos, alrededor del 70 % del total. Kirin Beverage Co., Coca-Cola Bottlers Japan Inc. y otros grandes fabricantes de bebidas planean subir los precios de botellas y otros productos.

Dado que los precios del arroz aún en niveles elevados, los bienes relacionados, como el arroz precocido envasado y el mochi, también experimentarán incrementos.

