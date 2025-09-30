La princesa Akiko de Japón se convertirá en la cabeza de la familia Mikasa

Noticias

Tokio, 30 de septiembre (Jiji Press)—El Consejo Económico de la Casa Imperial de Japón decidió el martes que la princesa Akiko, de 43 años, se convertirá en la cabeza de la familia Mikasa, una responsabilidad que anteriormente asumió su abuela, la princesa Yuriko, que falleció en noviembre de 2024.

La princesa Yuriko era tía abuela del emperador Naruhito.

En una reunión celebrada en la Agencia de la Casa Imperial, el consejo, presidido por el primer ministro Ishiba Shigeru, decidió asimismo que la princesa Nobuko, de 70 años, viuda del príncipe Tomohito de Mikasa y madre de la princesa Akiko, se independizará como cabeza de una nueva rama de la Familia Imperial.

El consejo reconoció que la princesa Nobuko y la princesa Akiko mantendrán una vida independiente. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Economía de la Casa Imperial, los gastos anuales de la Familia Imperial para la princesa Nobuko aumentarán de 15,25 millones de yenes a 30,5 millones de yenes, mientras que los de la princesa Akiko subirán de 6.405.000 yenes a 10.675.000 yenes.

Sus gastos correspondientes al presente año fiscal se abonarán de manera mensual, y los incrementos se aplicarán a partir del pago de septiembre.

