Los refugios para perros y gatos buscan el apoyo de sus seguidores en internet debido a la inflación

Tokio, 1 de octubre (Jiji Press)—La inflación prolongada en Japón está afectando gravemente a muchos refugios de animales, lo que los ha llevado a buscar apoyo entre los seguidores en internet ante la disminución de donaciones (incluida la de alimentos) y el aumento de los costos de bienes esenciales y atención médica.

Algunos grupos han recurrido al oshikatsu, es decir, actividades de apoyo entusiasta hacia un oshi (personaje o ídolo favorito), para atraer donaciones y simpatizantes mediante intercambios en línea.

Ōami Hinanjo, una asociación incorporada de carácter general en Yokohama, al sur de Tokio, que cuida de unos 200 perros y gatos rescatados, ha visto caer las donaciones de suministros en un 30 % en lo que va de año. Según el grupo, la mitad de los animales llega con problemas de salud y la carga de los gastos médicos (que representan el 60 % de sus costes operativos) no deja de aumentar.

Ante esta situación, la asociación ha comenzado a recaudar donaciones en línea desde 500 yenes, además de vender camisetas originales y otros productos, para asegurar fondos de funcionamiento.

“No queremos escatimar en lo que es necesario”, afirmó Ōami Naoko, directora del refugio. “Incluso las pequeñas donaciones son bienvenidas”, añadió.

