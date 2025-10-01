ANA y una empresa de EE. UU. revelan en la Expo de Osaka un coche que vuela

Noticias

Osaka, 1 de octubre (Jiji Press)—Este martes la línea aérea ANA Holdings Inc. y la empresa emergente estadounidense Joby Aviation Inc. realizaron para la prensa un primer vuelo de demostración de un vehículo volador en la Exposición Mundial de Osaka.

La aeronave EVTOL (“Despegue y aterrizaje vertical eléctrico”, por sus siglas en inglés), desarrollada por Joby, voló sobre el mar ante el recinto de la Expo durante unos 13 minutos.

El vehículo puede transportar a cinco personas, incluído un piloto. Está diseñado para operar en áreas urbanas con un nivel reducido de ruido durante el vuelo.

Joby planea ofrecer un servicio de taxi aéreo en Japón desde el año fiscal 2027, como muy pronto. ANA piensa introducir más de 100 unidades para que sus clientes tengan medios alternativos de transporte con los que evitar los atascos de tráfico, y para que se puedan usar en caso de desastre.

