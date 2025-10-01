Un equipo japonés desvela el complejo mecanismo táctil de la venus atrapamoscas

Noticias

Tokio, 1 de octubre (Jiji Press)—Un equipo de investigación japonés ha desvelado en detalle el mecanismo con el que la venus atrapamoscas detecta insectos gracias a un sensor táctil.

Aunque se sabe desde hace unos 200 años que esta planta carnívora detecta insectos mediante sus pelos sensoriales, aún no se había comprendido el mecanismo a nivel celular. La venus atrapamoscas caza a su presa cerrando sus hojas en forma de almeja.

Suda Hiraku, profesor ayudante de la Universidad de Saitama, Toyota Masatsugu, profesor de la misma institución, y otros investigadores centraron su estudio en los cambios en los iones intracelulares de calcio y en el potencial eléctrico.

El equipo introdujo en la planta una proteína fluorescente que se activa según los niveles de calcio en las células. Además, desarrolló equipamiento para medir las variaciones en el potencial eléctrico celular. Gracias a ello, estudiaron cómo respondían los pelos sensoriales al ser estimulados.

Cuando las células situadas en la base de los pelos sensoriales reciben un estímulo por contacto, aumenta la concentración de calcio y cambia el potencial intracelular. Ante estímulos débiles, las células apenas muestran variaciones; pero frente a estímulos fuertes (como el contacto con insectos) generan un cambio significativo que se transmite a las células de la hoja. Estos cambios en la concentración de calcio también se propagan, provocando el cierre de la trampa.

Los investigadores descubrieron asimismo que al desactivar el gen DmMSL10, responsable de la entrada y salida de iones en la superficie de estas células, no se producen grandes cambios de potencial eléctrico incluso ante estímulos fuertes. De hecho, aunque los insectos entren en la trampa, la tasa de captura disminuye, lo que demuestra que este gen controla la sensibilidad táctil de la venus atrapamoscas.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]