Madera del Gran Anillo de la Expo de Osaka será reutilizada en vivienda pública en Ishikawa

Osaka, 2 de octubre (Jiji Press)—La madera utilizada en el Gran Anillo, símbolo de la Exposición Universal en la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón, será reutilizada para viviendas públicas destinadas a la recuperación tras el fuerte terremoto y las intensas lluvias del año pasado en la prefectura central de Ishikawa.

Suzu, una ciudad de Ishikawa gravemente dañada por los desastres, recibirá de forma gratuita la madera desmontada de la mayor estructura arquitectónica de madera del mundo, una vez que la Expo sea clausurada el próximo 13 de octubre.

“Queremos transmitir el legado de la Expo y convertirlo en un símbolo de nuestra recuperación”, declaró un funcionario de la ciudad de Suzu.

La estructura en forma de anillo fue construida con maderas como cedro y ciprés japoneses. Una parte del bucle de unos 2 kilómetros de longitud, que mide alrededor de 200 metros, permanecerá en el recinto de la Expo como parte del plan de preservación del lugar.

