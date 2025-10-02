La Agencia Digital de Japón colaborará con OpenAI

Noticias

Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—La Agencia Digital de Japón anunció el jueves que colaborará con OpenAI para utilizar plenamente la tecnología de inteligencia artificial en el trabajo administrativo y los servicios.

Como parte de esta iniciativa, la agencia permitirá a sus empleados utilizar en su trabajo la herramienta puntera de IA basada en grandes modelos lingüísticos de OpenAI. Asimismo, estudia el desarrollo conjunto de una aplicación de IA generativa con la empresa estadounidense para su uso en las tareas administrativas.

La agencia planea ofrecer a sus empleados acceso a herramientas de inteligencia artificial generativa y animar a otros organismos gubernamentales a adoptar estos servicios a partir del año fiscal 2026 como muy pronto.

La Agencia Digital pondrá los servicios de IA, que serán codesarrollados con OpenAI, a disposición de otros organismos gubernamentales una vez que se garantice un cierto nivel de seguridad en los sistemas de información.

OpenAI planea obtener la certificación del Programa de Gestión y Evaluación de la Seguridad de los Sistemas de Información (ISMAP, por sus siglas en inglés), que verifica que los servicios en la nube cumplen con los estándares de seguridad exigidos por el Gobierno japonés.

