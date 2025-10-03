Se prevé que el nuevo primer ministro de Japón sea elegido en la Dieta el 15 de octubre

Noticias

Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—El jueves se supo que la Administración liderada por el Partido Liberal Democrático (PLD) está coordinando una convocatoria en la Dieta para una sesión extraordinaria que se celebraría el próximo 15 de octubre con el fin de elegir al próximo primer ministro de Japón, una vez se hayan celebrado las elecciones de liderazgo del partido.

La votación para elegir al sucesor del primer ministro saliente, Ishiba Shigeru, podría tener lugar el primer día de la sesión, y el nuevo jefe de Gobierno formaría su Gabinete ese mismo día.

El ganador de las elecciones internas del PLD, que se celebrarán el sábado, probablemente se convierta en primer ministro, ya que es poco probable que los partidos de la oposición logren unirse en torno a un solo candidato, a pesar de que la coalición PLD-Kōmeitō carece de mayoría en ambas cámaras de la Dieta.

El nuevo primer ministro se dirigirá a cada una de las cámaras de la Dieta y responderá a las preguntas de los representantes de los partidos. El bloque opositor exige que los comités de presupuesto de ambas cámaras celebren lo antes posible debates intensivos con el nuevo primer ministro. Las fechas de estas sesiones se fijarán en función de la agenda diplomática del nuevo primer ministro, que incluye una visita a Malasia para participar en las reuniones relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), previstas a partir del 26 de octubre.

Durante la sesión extraordinaria, se espera que el Gobierno presente un proyecto de presupuesto suplementario. Queda por ver si el bloque gobernante logrará reunir el suficiente respaldo de la oposición.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]