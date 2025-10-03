La sentencia contra el hombre que disparó a Abe Shinzō se conocerá en enero de 2026

Noticias

Nara, 2 de octubre (Jiji Press)—El jueves se supo que el 21 de enero de 2026 el Tribunal de Distrito de Nara dictará su sentencia en el juicio contra Yamagami Tetsuya, acusado del atentado en el que acabó con la vida del ex primer ministro japonés Abe Shinzō.

Según fuentes judiciales, la sentencia se dictará en la 19.ª audiencia del juicio con jurado lego al acusado, tras la celebración de 18 audiencias previstas para concluir antes de fin de año. La primera de ellas está programada para el 28 de octubre.

Las fechas del tribunal se establecieron con anterioridad hasta la séptima audiencia, que tendrá lugar el 13 de noviembre.

Yamagami, de 45 años, ha sido acusado del asesinato de Abe y de violar la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas.

Según el escrito de acusación y otras fuentes, Yamagami disparó dos veces contra Abe a corta distancia con un arma de fabricación casera hecha con tubos, cerca de la estación Yamato-Saidaiji de la compañía ferroviaria Kintetsu, en la ciudad occidental de Nara, el 8 de julio de 2022. El ex primer ministro se encontraba pronunciando un discurso de campaña en apoyo a un candidato en las elecciones a la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta de la Dieta.

