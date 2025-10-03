Shibuya redoblará sus esfuerzos para alertar a los extranjeros sobre las normas en Halloween

Noticias

Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—El alcalde de Shibuya, Hasebe Ken, anunció el jueves que el distrito de Tokio reforzará las medidas para informar a los turistas internacionales sobre las normas y los modales durante la temporada de Halloween de este año.

“Parece que el número de extranjeros disfrazados aumentó el año pasado. La situación está cambiando”, aseguró Hasebe en una rueda de prensa.

Según el alcalde, a partir de este año el distrito distribuirá información al respecto en chino y coreano, además de inglés.

El distrito buscará disuadir a las personas que salgan de fiesta por Halloween de participar en conductas problemáticas, como beber en la calle (lo que se ha convertido en un problema importante durante esta temporada), así como fumar y tirar basura. “Prohibiremos el Halloween molesto”, destacó Hasebe.

Shibuya ha creado una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en las calles cerca de la estación de tren por la noche. También continuará la práctica del año pasado de pedir a los comercios que se abstengan de vender alcohol desde la noche del 31 de octubre hasta la mañana siguiente.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]