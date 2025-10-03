La visita de Trump a Japón, prevista para los días 27 a 29 de octubre

Noticias

Tokio, 2 de octubre (Jiji Press)—Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos estudian programar la visita del presidente Donald Trump a Japón para los días 27 a 29 de octubre.

Será la primera vez que Trump visite Japón desde el inicio de su segundo mandato. Está previsto que se reúna con el nuevo primer ministro de Japón que será elegido una vez se celebren el próximo sábado las elecciones internas en el Partido Liberal Democrático, en el poder.

Trump asistirá este mes a reuniones relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia. Se espera que visite Japón después de ello y, posteriormente, viaje a Corea del Sur para participar en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se prevé que el presidente y el nuevo primer ministro de Japón discutan los detalles del esquema de inversión y préstamos de Japón en EE. UU., incluido en el reciente acuerdo arancelario bilateral, así como la cooperación en materia de seguridad.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]