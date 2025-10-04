Takaichi Sanae gana las elecciones internas del PLD y se perfila como primera ministra

Noticias

Tokio, 4 de octubre (Jiji Press)—El Partido Liberal Democrático (PLD), en el Gobierno, eligió el sábado a la exministra para la Seguridad Económica Takaichi Sanae como su nueva presidenta y la primera mujer en ocupar el cargo, lo que hace probable que se convierta en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno en Japón.

Takaichi, de 64 años, derrotó al ministro de Agricultura Koizumi Shinjirō, de 44, por 185 votos contra 156 en la segunda vuelta de las elecciones internas para elegir al sucesor del primer ministro saliente, Ishiba Shigeru. Takaichi obtuvo 149 votos de los legisladores del PLD y 36 de sus 47 capítulos prefecturales, superando en ambos casos a Koizumi, que recibió 145 y 11, respectivamente.

“Hoy hemos escrito una nueva página en la historia del PLD. [...] Tenemos un camino difícil por delante, ya que son muchas las tareas que debemos afrontar juntos”, declaró Takaichi en su discurso de victoria.

Se espera que Takaichi sea elegida primera ministra el primer día de la sesión extraordinaria de la Dieta, que comenzará el 15 de octubre, dado que no se prevé que la oposición logre unirse en torno a un único candidato, a pesar de que la coalición PLD-Kōmeitō carece de mayoría en ambas cámaras.

Tras ganar las elecciones presidenciales del PLD en septiembre de 2024 y convertirse en primer ministro, Ishiba condujo al partido gobernante a derrotas tanto en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) en octubre del año pasado como en las de la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) el pasado julio. El 7 de septiembre anunció su intención de dimitir.

