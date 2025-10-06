El presidente de una empresa de Hokkaidō crea un desfibrilador de juguete para educar sobre su uso

Noticias

Tokio, 6 de octubre (Jiji Press)—El presidente de una empresa de Hokkaidō, en el norte de Japón, ha desarrollado un juguete que se asemeja a un desfibrilador externo automático (DEA) para reducir el miedo asociado con el uso de este dispositivo que salva vidas.

El juguete se agotó poco después de salir a la venta el otoño pasado, pero estará disponible nuevamente para su compra el próximo mes de marzo.

El “Toy Cocoro”, cuyo nombre proviene de la palabra japonesa para corazón, kokoro, fue desarrollado por Sakano Kyōsuke, de 37 años, presidente de una empresa dedicada a la reparación e inspección de maquinaria industrial en la ciudad de Kitami, en Hokkaidō. Su unidad principal se conecta mediante cables a dos almohadillas que imitan los electrodos de un DEA.

Cuando los niños colocan las almohadillas sobre muñecos, el juguete reproduce un mensaje de voz que les indica que se requiere una descarga eléctrica. El juguete vibra cuando se presiona el botón en forma de corazón de la unidad principal.

El juguete no entrega descargas eléctricas reales. Indica a los niños que realicen reanimación cardiopulmonar, tal como lo haría un DEA auténtico.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]