Un tren descarrila en Kanagawa después de una colisión

Tokio, 6 de octubre (Jiji Press)—Un tren de cercanías chocó con otro tren estacionado en la estación de Kajigaya, en la ciudad de Kawasaki (prefectura de Kanagawa), poco después de las 23:00 horas del domingo.

El accidente provocó el descarrilamiento del tren estacionado, aunque no se registraron heridos.

El tren de cercanías, compuesto por 10 coches, se aproximaba al andén de llegada de la estación de Kajigaya, en la línea Denentoshi de los ferrocarriles Tōkyū, cuando chocó contra el otro tren, que no estaba en servicio en ese momento y también contaba con 10 coches.

A raíz del incidente, los servicios ferroviarios quedaron suspendidos para el primer tren del lunes entre las estaciones de Shibuya y Saginuma, en la línea Denentoshi, así como entre Futakotamagawa y Mizonokuchi, en la línea Ōimachi.

Según los ferrocarriles Tōkyū, el tren de cercanías se dirigía a la estación de Shibuya desde la de Chūō-rinkan y transportaba a 151 pasajeros y miembros de la tripulación.

