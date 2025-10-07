Un grupo japonés de abogados protesta por las declaraciones de Takaichi sobre “trabajar como bestias de carga”

Noticias

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Un grupo japonés de abogados que lucha contra el karōshi (las muertes relacionadas con el exceso de trabajo) ha protestado por las declaraciones de Takaichi Sanae, nueva líder del Partido Liberal Democrático (PLD), en las que instó a los miembros de su formación a “trabajar como bestias de carga” y afirmó que “abandonará las palabras ‘equilibrio entre trabajo y vida personal’”.

Takaichi pronunció estas palabras en su discurso de victoria tras ganar el sábado las elecciones internas del PLD.

El lunes, el Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas de Karōshi emitió un comunicado exigiendo que retire sus declaraciones y advirtiendo que su postura podría llevar a los trabajadores (incluidos los funcionarios públicos) a jornadas excesivas y prolongadas, además de reavivar una mentalidad anticuada.

El grupo está encabezado por el abogado Kawahito Hiroshi, quien representó a la familia de una empleada de la importante agencia publicitaria Dentsu Inc. que se suicidó aparentemente a causa del exceso de trabajo.

Asimismo, la familia de un funcionario del Ministerio de Asuntos Internos que se quitó la vida en 2014 difundió un comunicado a través de su abogado, expresando su indignación por las declaraciones de Takaichi y pidiéndole que reflexione profundamente sobre ellas y se disculpe con las familias que han perdido a sus seres queridos debido al exceso de trabajo.

