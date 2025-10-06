Sakaguchi Shimon, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025

Noticias

Tokio, 6 de octubre (Jiji Press)—La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia anunció el lunes que decidió otorgar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025 a tres investigadores, entre ellos el japonés Sakaguchi Shimon, profesor emérito de la Universidad de Osaka, de 74 años, por el descubrimiento de las células T reguladoras, que suprimen las reacciones inmunitarias excesivas y modulan el sistema inmunitario.

El premio también será compartido con la doctora Mary E. Brunkow, del Instituto de Biología de Sistemas de Estados Unidos, y el doctor Fred Ramsdell, de 64 años, de la empresa biotecnológica estadounidense Sonoma Biotherapeutics.

El anuncio se produce después de que la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno (Nihon Hidankyō) recibiera el año pasado el Premio Nobel de la Paz. Con Sakaguchi, ya son 29 los japoneses que han ganado un Premio Nobel, contando a quienes posteriormente adquirieron la ciudadanía estadounidense. Es el sexto japonés en recibir el Nobel de Fisiología o Medicina y el primero desde que Honjo Tasuku, profesor distinguido de la Universidad de Kioto, lo obtuviera en 2018 a los 83 años.

Sakaguchi fue pionero en proponer la existencia de un tipo de célula que actúa como freno del sistema inmunitario. En 1985 publicó los primeros resultados de sus experimentos, aunque en su momento apenas fueron comprendidos. Años más tarde, en 1995, identificó una molécula que actúa como marcador de las células T reguladoras. En 2001, la doctora Brunkow y su equipo descubrieron un gen clave relacionado con esas células en ratones, y posteriormente se comprobó su existencia también en humanos, lo que impulsó un nuevo campo de investigación en inmunología.

Las células T reguladoras desempeñan un papel esencial al evitar que el sistema inmunitario ataque por error las células y tejidos normales, causa de las enfermedades autoinmunes. Hoy en día, los estudios sobre la manipulación de estas células avanzan con vistas a aplicarlas en terapias para enfermedades inmunitarias, reforzar la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer y reducir las reacciones de rechazo en los trasplantes.

La ceremonia de entrega de este Nobel se celebrará el 10 de diciembre en Estocolmo, y los tres investigadores compartirán el premio económico de 11 millones de coronas suecas (unos 176 millones de yenes).

