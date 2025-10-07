Un fabricante de gafas francés se convierte en el principal accionista de Nikon

Noticias

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—El fabricante japonés de equipos de precisión Nikon anunció que la empresa francesa EssilorLuxottica, fabricante de gafas y propietaria de la marca de gafas de sol Ray-Ban, se ha convertido en su principal accionista, con una participación superior al 10 % en derechos de voto.

Según informó Nikon el lunes, EssilorLuxottica ha obtenido la autorización para aumentar su participación en la compañía hasta un 20 %, en virtud de la Ley de Control de Divisas y Comercio Exterior de Japón.

Nikon fabrica equipos de litografía para semiconductores y otros productos considerados críticos para la seguridad nacional. Las empresas extranjeras que invierten el 10 % o más en compañías japonesas designadas como pertenecientes a industrias básicas especialmente importantes deben someterse a revisión bajo dicha ley.

La participación de EssilorLuxottica en Nikon ha aumentado del 9,62 % al 10,75 %.

Nikon y EssilorLuxottica han colaborado en varios proyectos, entre ellos la creación de un fabricante de lentes para gafas en el año 2000. “Mantenemos una relación amistosa y de cooperación desde hace muchos años”, señaló Nikon en un comunicado.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]