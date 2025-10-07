Trump elogia a Takaichi como una persona de gran sabiduría y fortaleza

Noticias

Washington, 6 de octubre (Jiji Press)—Takaichi Sanae, la nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático, es “una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza”, afirmó el lunes el presidente estadounidense Donald Trump en un mensaje en redes sociales.

Trump aplaudió la victoria de Takaichi el sábado en las elecciones presidenciales del PLD al declarar: “Es una noticia tremenda para el increíble pueblo de Japón. Enhorabuena a todos”.

Se prevé ampliamente que Takaichi sea elegida primera ministra el primer día de una sesión extraordinaria de la Dieta que comenzará el 15 de octubre. Aunque Takaichi aún no ha asumido el cargo de jefa de Gobierno, Trump se refirió a ella como la “primera mujer primera ministra de Japón” en una publicación, sin mencionar su nombre.

El martes, Takaichi expresó en una publicación en X su agradecimiento por los comentarios del presidente y declaró: “Me alegra mucho recibir sus amables palabras”. Takaichi también manifestó su deseo de profundizar y fortalecer aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos. “Esperamos trabajar juntos para promover una región del Indopacífico libre y abierta”, añadió.

Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos están considerando programar la visita prevista del presidente Donald Trump a Japón para finales de octubre.

Si Takaichi asume el cargo de nueva primera ministra de Japón, se espera que mantenga su primera cumbre con Trump durante la estancia de este en el país.

