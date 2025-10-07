Un informe de la OCDE revela que los docentes en Japón son los que más horas trabajan

Noticias

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado el martes señala que los docentes a tiempo completo en Japón trabajan más horas que los de otras economías incluidas en el estudio.

Según el informe sobre los resultados de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) 2024 de la OCDE, los docentes japoneses trabajaron un promedio de 52,1 horas semanales en las escuelas primarias y 55,1 horas en las escuelas secundarias inferiores.

En Japón, el promedio de horas de trabajo tanto en primaria como en secundaria inferior se redujo en cuatro horas respecto a la encuesta anterior, realizada en 2018. Sin embargo, todavía supera en más de 10 horas los promedios generales, lo que evidencia que las largas jornadas laborales siguen siendo un problema grave para los docentes japoneses.

La encuesta abarcó 55 países y regiones, incluidos los miembros de la OCDE. El promedio de horas de trabajo se calculó a partir de los datos de 12 países en el caso de las escuelas primarias y de 27 países para las secundarias inferiores.

El promedio de horas trabajadas por los docentes de primaria en los países encuestados fue de 40,4 horas semanales, mientras que en las escuelas secundarias inferiores fue de 41,0 horas.

