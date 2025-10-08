JR East empezará a usar un nuevo tren de diagnóstico del Shinkansen en el año fiscal 2029
Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Ferrocarriles del Este de Japón (JR East) anunció el martes que introducirá un sucesor para su tren de diagnóstico East-i para las líneas de tren bala Shinkansen en el año fiscal 2029.
El diseño de este modelo de última generación estará finalizado alrededor del próximo verano después de que se reúnan ideas de empleados de todas las empresas del grupo JR East.
Inaugurado en 2002, el East-i inspecciona las vías y otras instalaciones de las líneas Tōhoku, Jōetsu, Hokuriku, Yamagata y Akita Shinkansen mientras circula. Aunque el East-i alcanza velocidades de hasta 275 kilómetros por hora, su sucesor podrá llegar a 320 km/h, la misma velocidad máxima que los trenes de la línea Tōhoku Shinkansen.
El Doctor Yellow, un tren de diagnóstico similar que opera en la línea Tokaido Shinkansen de Ferrocarriles del Centro de Japón (JR Central) y en la San’yō Shinkansen de Ferrocarriles del Oeste de Japón (JR West), tiene prevista su retirada. Se espera que un tren Shinkansen convencional para el transporte de pasajeros asuma sus funciones tras ser equipado con dispositivos de inspección.
Por su parte, JR East seguirá utilizando un tren Shinkansen dedicado exclusivamente a comprobar el estado de las vías y demás instalaciones.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]