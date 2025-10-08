La Asociación Japonesa de Fútbol destituye a su director técnico por un caso de pornografía infantil

Noticias

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—La Asociación Japonesa de Fútbol (JFA, por sus siglas en inglés) anunció el martes en una rueda de prensa la rescisión del contrato de Kageyama Masanaga, director técnico de la entidad, a raíz de un caso de pornografía infantil.

La decisión fue adoptada en la reunión de la junta directiva celebrada ese mismo día. Según informó la propia JFA y medios extranjeros, Kageyama, de 58 años, fue declarado culpable en Francia por visualizar material de pornografía infantil a bordo de un avión.

Kageyama, que tenía previsto viajar a Chile para inspeccionar la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, fue detenido en Francia el jueves durante una escala.

En la rueda de prensa celebrada en Tokio, el secretario general de la JFA, Yukawa Kazuyuki, declaró: “Desde el punto de vista de la protección de la privacidad, me abstendré de ofrecer explicaciones” sobre los detalles de la sentencia o sobre si Kageyama ha reconocido los cargos.

Respecto al sucesor de Kageyama, Yukawa señaló que la JFA mantendrá conversaciones internas, incluyendo la posibilidad de designar a un director técnico interino.

