Takaichi Sanae podría saltarse la visita al santuario de Yasukuni durante el festival de otoño

Noticias

Tokio, 7 de octubre (Jiji Press)—Takaichi Sanae, la nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático, está considerando la posibilidad de saltarse la visita al santuario de Yasukuni de Tokio, relacionado con la guerra, durante el festival de otoño que se celebrará del 17 al 19 de octubre.

Takaichi ha visitado dicho santuario sintoísta durante sus festivales de primavera y otoño y en el aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto, incluso cuando ocupaba cargos ministeriales.

Según fuentes cercanas, en esta ocasión parece tener en cuenta el impacto que podría tener visitar el santuario en la diplomacia de cumbres de Japón a partir de finales de este mes, así como en las relaciones con el Kōmeitō, socio de coalición del PLD, en caso de convertirse en la nueva primera ministra del país. El Kōmeitō ve con recelo sus visitas al santuario Yasukuni.

En una rueda de prensa celebrada el sábado, poco después de ser elegida presidenta del PLD ese mismo día en sustitución de Shigeru Ishiba (primer ministro saliente), Takaichi no ofreció una respuesta clara sobre si visitaría o no el santuario Yasukuni en caso de asumir el cargo de primera ministra. En su lugar, declaró: “Tomaré una decisión oportuna y apropiada sobre la manera de rendir homenaje a los caídos en la guerra. No debería convertirse en un asunto diplomático.”

Una serie de cumbres relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) comenzará el 26 de octubre en Malasia. Asimismo, una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está programada para celebrarse en Corea del Sur a partir del 31 de octubre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]