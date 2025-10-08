El líder del PDP, propuesto por el PDCJ como candidato unificado de la oposición a primer ministro

Noticias

Tokio, 8 de octubre (Jiji Press)—El principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, propuso el miércoles al también opositor Partido Democrático para el Pueblo que el bloque no gubernamental respalde al líder de esta formación, Tamaki Yūichirō, como candidato unificado para suceder al primer ministro saliente, Ishiba Shigeru.

El secretario general del PDCJ, Azumi Jun, transmitió la propuesta a su homólogo del PDP, Shinba Kazuya, durante la reunión celebrada ese día para debatir la postura de ambos partidos ante la elección del nuevo primer ministro, prevista para comienzos del próximo periodo parlamentario extraordinario, el próximo 15 de octubre.

Ante las dificultades que enfrentan el gobernante Partido Liberal Democrático y su socio de coalición, el Kōmeitō, para decidir sobre la continuidad de su alianza, Azumi afirmó que los partidos de la oposición deberían presentar un candidato común.

Asimismo, añadió que Tamaki sería considerado “un candidato fuerte” si las fuerzas opositoras logran ponerse de acuerdo para nominarlo como su candidato unificado.

Shinba no respondió de inmediato a la propuesta de Azumi y señaló que la discutiría con otros miembros de su partido.

