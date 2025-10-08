Kitagawa Susumu, Richard Robson y Omar M. Yaghi, galardonados con el Premio Nobel de Química 2025

Noticias

Tokio, 8 de octubre (Jiji Press)—La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de octubre que ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a Kitagawa Susumu, de 74 años, profesor distinguido de la Universidad de Kioto, junto a Richard Robson, de la Universidad de Melbourne, y Omar M. Yaghi, de la Universidad de California, Berkeley, “por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés)”.

Los MOF son materiales con un número enorme de pequeños poros que permiten capturar, separar y almacenar gases, y se espera que contribuyan a resolver problemas ambientales y energéticos. Kitagawa Susumu fue el primero en sintetizar en 1997 un MOF con una estructura uniforme combinando iones metálicos y moléculas orgánicas, lo que permite diseñar los poros para adsorber gases específicos como monóxido de carbono u oxígeno.

Aplicando estas estructuras, es posible eliminar eficientemente contaminantes atmosféricos o impurezas del petróleo, y almacenar y transportar de manera segura gases peligrosos o hidrógeno, considerado energía de próxima generación.

Con este galardón, Kitagawa Susumu se convierte en el noveno japonés en recibir el Premio Nobel de Química y el primero desde Yoshino Akira, investigador honorario de Asahi Kasei Corp., quien lo ganó en 2019. En total, 30 japoneses han recibido un Nobel, incluyendo a aquellos con ciudadanía estadounidense, como Sakaguchi Shimon, de 74 años, de la Universidad de Osaka, quien obtuvo este año el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

La ceremonia de entrega del premio se realizará el 10 de diciembre en Estocolmo, y los 11 millones de coronas suecas (aproximadamente 17,6 millones de yenes) se repartirán por igual entre los tres galardonados.

