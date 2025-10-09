Publican los registros oficiales de la vida de la difunta emperatriz Kōjun de Japón, esposa del emperador Shōwa

Noticias

Tokio, 9 de octubre (Jiji Press)—La Agencia de la Casa Imperial publicó el jueves el texto íntegro de los archivos oficiales que recogen los 97 años de vida de la emperatriz Nagako (1903-2000, conocida póstumamente como emperatriz Kōjun), esposa del emperador Hirohito (1901-1989, emperador Shōwa), los cuales incluyen detalles sobre su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Con la publicación de los archivos oficiales de la emperatriz y de sus dos predecesoras, queda completada la serie de documentos, lo que sienta las bases para la investigación sobre las emperatrices, señaló la Agencia.

Según el documento, que consta de unas 3.800 páginas, la emperatriz Nagako pasó todo el día del 15 de agosto de 1945 (fecha en que Hirohito anunció la rendición de Japón) en un refugio subterráneo que en aquel entonces también servía como su residencia. Escuchó por radio el anuncio de la derrota realizado por el soberano.

Posteriormente, se refirió a la guerra en varias ocasiones, especialmente durante actos organizados por la Cruz Roja Japonesa, como la asamblea general ordinaria de diciembre de 1946 y la ceremonia en la que fue nombrada presidenta honoraria de la organización en enero de 1947.

En una convención nacional sobre la protección de la infancia celebrada por la Cruz Roja Japonesa en mayo de 1947, la emperatriz Nagako declaró: “Cuando pienso en los niños que perdieron a uno o a ambos padres a causa del conflicto y de la repatriación que le siguió, siento un profundo dolor y me pregunto si podré hacer algo para que esos adorables niños sean felices”.

Después de la guerra, viajó por diversas regiones del país junto al emperador para asistir a competiciones deportivas nacionales y al Festival Nacional de Plantación de Árboles. También realizó sus primeros viajes al extranjero: a Europa en 1971 y a Estados Unidos en 1975. En julio de 1977 sufrió una lesión en la cadera en la residencia imperial de Nasu, lo que le causó dificultades de movimiento durante las ceremonias. Los archivos describen asimismo con detalle los problemas de salud que padeció en su avanzada edad.

