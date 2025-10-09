Japón celebra la primera fase del acuerdo de paz en Gaza

Noticias

Tokio, 9 de octubre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, celebró el jueves la primera fase de un plan de paz cuyo fin es detener el conflicto en Gaza, que ha sido acordado por Israel y el grupo islámico Hamás.

“Es un paso importante para aliviar la situación y hacer realidad la solución de dos Estados”, afirmó en una rueda de prensa el principal portavoz del Gobierno de Japón.

Elogiando los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía para mediar en el acuerdo, Hayashi afirmó que Japón “contribuirá activamente” a mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza y a apoyar los esfuerzos de reconstrucción temprana.

