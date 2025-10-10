Probarán a elaborar sake en la Estación Espacial Internacional

Noticias

Tokio, 9 de octubre (Jiji Press)—La empresa Dassai Inc., productora de sake con sede en la prefectura de Yamaguchi, y Mitsubishi Heavy Industries Ltd. anunciaron el jueves que un cohete japonés H3 transportará al espacio ingredientes para elaborar sake Dassai, así como equipos de fermentación desarrollados conjuntamente por ambas compañías para su uso en el espacio.

En la Estación Espacial Internacional (EEI), la elaboración de sake será probada por el astronauta japonés Yui Kimiya en el módulo experimental japonés Kibō. El objetivo a largo plazo es llegar a producir sake en la Luna.

Durante el experimento, el equipo —que reproduce la gravedad lunar— producirá moromi, el caldo fermentado del arroz, mezclando arroz, moho kōji, levadura y agua.

El moromi será congelado y almacenado antes de ser devuelto a la Tierra, posiblemente hacia finales de año. En la Tierra se procesará para convertirlo en sake, y solo 100 mililitros del producto final se venderán por 110 millones de yenes. Los ingresos se donarán al proyecto japonés de desarrollo espacial.

El séptimo cohete H3 tiene previsto su lanzamiento desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura suroccidental de Kagoshima, el 21 de octubre.

