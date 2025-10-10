Japón endurecerá los requisitos para obtener el visado como directivo de empresa

Noticias

Tokio, 10 de octubre (Jiji Press)—El Gobierno de Japón anunció el viernes que endurecerá los requisitos para los extranjeros que pretendan obtener el permiso de residencia en el país como directivos de empresa. La medida entrará en vigor el próximo jueves.

El capital mínimo requerido para obtener el visado como directivo de empresa será elevado a 30 millones de yenes (unos 196.000 dólares) respecto a los 5 millones de yenes actuales.

También se exigirá que los solicitantes tengan al menos tres años de experiencia laboral como administradores de empresas o posean un título de máster o superior, que contraten al menos a un empleado a tiempo completo y que contables públicos certificados aprueben sus planes de negocio. Además, los solicitantes o sus empleados deberán contar con un determinado nivel de competencia en el idioma japonés.

Las empresas subcontratadas, incluidas las que gestionan servicios de alojamiento privado (minpaku), no serán elegibles para este tipo de visado. El gobierno verificará el estado de pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social de los solicitantes en el momento de la renovación del visado.

En la actualidad, para obtener este visado se exige disponer de un capital mínimo de 5 millones de yenes o contratar a dos o más empleados a tiempo completo.

