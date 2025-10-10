El número de residentes extranjeros en Japón alcanza la cifra récord de 3,95 millones

Noticias

Tokio, 10 de octubre (Jiji Press)—El ministro de Justicia, Suzuki Keisuke, anunció el viernes que, a finales de junio, el número de residentes extranjeros en Japón había aumentado un 5,0 % respecto a finales de 2024, alcanzando una cifra histórica de 3.956.619.

Los residentes extranjeros representan el 3,21 % del total de la población del país.

Según la Agencia de Servicios de Inmigración, se prevé que el número de residentes extranjeros alcance los 4,15 millones a finales de este año.

En la primera mitad de 2025, el número de extranjeros que entraron en Japón, incluidos los turistas, aumentó un 20 % respecto al año anterior, hasta los 21.376.170, creciendo a un ritmo que podría llevar a que el total anual alcance un récord de 45 millones.

Asimismo, en rueda de prensa, Suzuki explicó los avances realizados en el plan elaborado en mayo para reducir a cero el número de residentes en situación irregular en el país.

