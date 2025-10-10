El número de residentes extranjeros en Japón alcanza la cifra récord de 3,95 millones
NoticiasPolítica
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 10 de octubre (Jiji Press)—El ministro de Justicia, Suzuki Keisuke, anunció el viernes que, a finales de junio, el número de residentes extranjeros en Japón había aumentado un 5,0 % respecto a finales de 2024, alcanzando una cifra histórica de 3.956.619.
Los residentes extranjeros representan el 3,21 % del total de la población del país.
Según la Agencia de Servicios de Inmigración, se prevé que el número de residentes extranjeros alcance los 4,15 millones a finales de este año.
En la primera mitad de 2025, el número de extranjeros que entraron en Japón, incluidos los turistas, aumentó un 20 % respecto al año anterior, hasta los 21.376.170, creciendo a un ritmo que podría llevar a que el total anual alcance un récord de 45 millones.
Asimismo, en rueda de prensa, Suzuki explicó los avances realizados en el plan elaborado en mayo para reducir a cero el número de residentes en situación irregular en el país.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]