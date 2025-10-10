El Kōmeitō anuncia que abandonará la coalición gobernante con el PLD

Noticias

Tokio, 10 de octubre (Jiji Press)—El líder del Kōmeitō, Saitō Tetsuo, anunció el viernes que su formación política pondrá fin a su asociación con el Partido Liberal Democrático de Japón, con quien gobierna en coalición como socio minoritario, incluida la cooperación electoral.

Saitō informó a Takaichi Sanae, presidenta del PLD, del plan de su partido para abandonar la coalición gobernante durante una reunión en la Dieta celebrada el mismo viernes.

Esta decisión arroja una sombra de incertidumbre sobre si Takaichi será elegida primera ministra en una sesión extraordinaria de la Dieta que se celebrará en octubre. El líder de Kōmeitō descartó la posibilidad de apoyar a un gobierno dirigido por el LDP desde fuera del Gabinete.

Saitō explicó que ambas partes no pudieron resolver sus diferencias en sus posiciones básicas sobre el tema de los fondos políticos.

La salida de Kōmeitō del bloque gobernante marca un cambio importante en la política japonesa, ya que ambos partidos habían cooperado durante 26 años, desde que Kōmeitō se unió en octubre de 1999 a una coalición tripartita con el PLD y el ya desaparecido Partido Liberal (Jiyūtō). Mantuvieron su alianza incluso durante los aproximadamente tres años en que estuvieron fuera del poder, a partir de septiembre de 2009.

