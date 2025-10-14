La Expo de Osaka-Kansai llega a su fin con más de 25 millones de visitantes

Noticias

Osaka, 13 de octubre (Jiji Press)—La Exposición Universal de 2025, celebrada en la ciudad de Osaka, en el oeste de Japón, concluyó el lunes tras 184 días de duración, con un total de más de 25 millones de visitantes.

En este evento internacional, celebrado en la isla artificial de Yumeshima bajo el lema “Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas”, los pabellones temáticos y de numerosos países del mundo presentaron tecnologías de vanguardia y culturas únicas.

Esta ha sido la primera Exposición Universal celebrada en Japón desde la de 2005, organizada en la prefectura de Aichi.

Según datos preliminares, el número total de visitantes a la Expo de Osaka alcanzó los 25,29 millones hasta el domingo, superando los 22,05 millones de la Expo de Aichi y en comparación con los 64,22 millones registrados en la Exposición Universal de 1970, celebrada hace 55 años en la ciudad de Suita, también en Osaka.

La ceremonia de clausura tuvo lugar el lunes por la tarde en el auditorio Expo Hall, dentro del recinto de la Expo. En su discurso, el primer ministro japonés Ishiba Shigeru, que ejerció como presidente honorario del evento, declaró: “Hemos logrado crear una Exposición maravillosa al anteponer la solidaridad a la división y la tolerancia a la confrontación. Esta Expo marca el comienzo de un nuevo Japón y también ha contribuido a la revitalización regional”.

