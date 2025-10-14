Japón celebra la liberación de los rehenes israelíes en Gaza

Noticias

Tokio, 14 de octubre (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, celebró el martes la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida por parte del grupo islamista Hamás.

“Recibo esto con toda sinceridad y satisfacción”, declaró el principal portavoz del Gobierno en una rueda de prensa, en referencia a los avances en el plan de paz para la Franja de Gaza.

“Seguiremos instando a todas las partes implicadas a aplicar de forma constante el plan de paz, y contribuiremos activamente a los esfuerzos para mejorar la situación humanitaria en Gaza y lograr su pronta recuperación y reconstrucción”, afirmó Hayashi.

El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha enviado cartas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, mediadores en las negociaciones de paz, en las que expresa que Japón está dispuesto a contribuir a la mejora de la situación en el territorio palestino.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores Iwaya Takeshi declaró en una conferencia de prensa aparte: “Queremos desempeñar un papel realista y activo para avanzar con paso firme hacia la materialización de la solución de los dos Estados, que permita la coexistencia de Israel y un futuro Estado palestino”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]