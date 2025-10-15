Takaichi Sanae se disculpa por la disolución de la coalición con el Kōmeitō

Noticias

Tokio, 14 de octubre (Jiji Press)—Takaichi Sanae, la nueva líder del Partido Liberal Democrático, el partido gobernante en Japón, se disculpó el martes ante los miembros de su partido por la retirada del Kōmeitō de su coalición con el PLD.

“Es mi responsabilidad”, dijo Takaichi en una reunión a puerta cerrada con miembros del PLD de ambas cámaras de la Dieta, el parlamento japonés. “Me esforzaré hasta el último momento para que podamos colaborar con un partido con el que llegar a un acuerdo”, añadió, refiriéndose a la próxima sesión extraordinaria de la Dieta en la que se elegirá al nuevo primer ministro del país.

“El PLD es la formación con más escaños en ambas cámaras de la Dieta. Es importante formar una administración estable”, comentó. “Espero poder contar con vuestro apoyo”, añadió Takaichi, solicitando cooperación de cara a la elección del próximo primer ministro.

Según un participante en la reunión, solo unos pocos de los presentes criticaron a Takaichi por la retirada del Kōmeitō de la coalición. Otro de los presentes expresó la opinión de que se debía formar coalición con otros partidos.

