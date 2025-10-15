Japón elegirá a su nuevo primer ministro el 21 de octubre

Noticias

Tokio, 14 de octubre (Jiji Press)—Un alto cargo del Partido Liberal Democrático (PLD) informó el martes que la Dieta, el parlamento japonés, elegirá el próximo 21 de octubre a un nuevo primer ministro que reemplazará a Ishiba Shigeru.

Isozaki Yoshihiko, responsable de los asuntos parlamentarios del PLD en la Cámara de Consejeros (Cámara Alta), comunicó a su homólogo del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón que el Gobierno convocará una sesión extraordinaria de la Dieta el 21 de octubre.

La votación para elegir al nuevo primer ministro se llevará a cabo el mismo día en que se inaugure la sesión, explicó Isozaki a los periodistas tras su reunión con el representante del PDCJ.

El PLD aspira a que el nuevo primer ministro pronuncie su discurso inaugural de política general ante la Dieta tan pronto como el 24 de octubre, antes del inicio de una serie de eventos diplomáticos, entre ellos la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en Malasia a partir del 26 de octubre.

Según un responsable del PLD, la sesión de preguntas y respuestas posterior al discurso del primer ministro no se celebrará al menos hasta noviembre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]