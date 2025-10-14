Un récord del 91,5 % de las empresas en Japón aumentan salarios en 2025

Noticias

Tokio, 14 de octubre (Jiji Press)—Datos del Ministerio de Trabajo sugieren que una cifra récord del 91,5 % de las empresas japonesas han aumentado o planean aumentar los salarios este año, en medio del alza de la inflación y la escasez de mano de obra.

La proporción aumentó desde el 91,2 % del año anterior, alcanzando el nivel más alto desde que comenzó a registrarse esta estadística en 1999.

Las empresas han incrementado o planean incrementar los salarios en un promedio del 4,4 %, también una cifra récord. El año anterior, el aumento promedio fue del 4,1 %.

Entre las empresas con sistemas regulares de aumentos salariales, el 57,8 % informó que ha aplicado o planea aplicar una subida en la escala salarial.

El porcentaje fue del 85,2 % entre las empresas con 5.000 o más empleados, y del 53,3 % entre aquellas con entre 100 y 299 trabajadores.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]