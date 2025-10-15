La Expo de Osaka atrajo a 25,57 millones de visitantes en sus 184 días de duración

Noticias

Osaka, 15 de octubre (Jiji Press)—La Exposición Mundial de Osaka 2025, que terminó el pasado lunes, atrajo a un total de 25.578.986 visitantes durante los 184 días de su duración total.

Según datos publicados por la Asociación Japonesa para la Exposición Mundial 2025, que organizaba el evento, un total de 207.889 personas visitaron el lugar el último día.

El número diario de visitantes se mantuvo inicialmente por debajo de los 100.000, pero comenzó a aumentar de forma gradual a medida que las reseñas positivas se iban compartiendo en las redes sociales. Desde el 12 de septiembre, y hasta el final del evento, más de 200.000 personas visitaron la Expo de Osaka cada día.

El martes comenzaron las labores de desensamblaje y retirada de exposiciones en varios pabellones en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, donde se había celebrado la Expo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]