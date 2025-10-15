Los ataques de osos se cobran siete vidas en Japón en lo que va de año

Noticias

Tokio, 15 de octubre (Jiji Press)—El Ministerio de Medioambiente de Japón reveló el miércoles que se han registrado hasta el momento siete muertes relacionadas con ataques de osos en el ejercicio fiscal 2025, que comenzó en abril, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en el ejercicio fiscal 2006. La mayoría de los ataques se produjeron en las regiones del noreste y en la prefectura de Hokkaidō, en el extremo septentrional.

El número de personas fallecidas por osos ascendió a siete después de que la policía de la prefectura de Iwate determinara que un cuerpo hallado en la ciudad de Kitakami el pasado 8 de octubre había sido mutilado por un oso. La cifra superó el récord anterior de seis fallecimientos, registrado en el ejercicio fiscal 2023.

Se reportaron dos muertes en Hokkaidō y dos en Iwate, así como una en cada una de las prefecturas de Miyagi y Akita, y una en la prefectura central de Nagano.

Entre abril y septiembre de este año se produjeron 99 incidentes de lesiones causadas por osos, que involucraron a 108 personas, lo que representa el peor ritmo registrado hasta la fecha.

Dado que los osos se vuelven más activos en otoño antes de la hibernación, el ministerio ha instado al público a mantenerse alerta, advirtiendo que las previsiones de una baja cosecha de nueces de haya en las regiones del noreste podrían empujar a más osos hacia zonas residenciales.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]