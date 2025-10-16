Anuncian que Donald Trump visitará Japón a finales de octubre

Noticias

Washington, 15 de octubre (Jiji Press)—El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles en una entrevista con la cadena CNBC que el presidente Donald Trump tiene previsto visitar Japón a finales de octubre.

Bessent añadió que posteriormente viajará a Corea del Sur y que se están haciendo preparativos para celebrar una cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, coincidiendo con la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se inaugurará el día 31. “Hasta donde yo sé, el presidente Trump está abierto a celebrar (la cumbre)”, señaló.

En una rueda de prensa posterior, Bessent afirmó que Estados Unidos y China negociarán en las próximas semanas, antes de la cumbre en Corea del Sur, la posibilidad de ampliar el plazo de suspensión de algunos de los aranceles recíprocos.

La visita de Trump a Japón será la primera desde que comenzó su segundo mandato. Según Bessent, el presidente estadounidense tiene previsto viajar primero a Malasia a finales de este mes para participar en las reuniones relacionadas con la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), y posteriormente visitar Japón.

Tras las negociaciones comerciales a nivel ministerial, Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de noviembre el plazo de suspensión de aranceles que afectaban al 24 % de los productos gravados. Bessent apuntó que “podría prorrogarse aún más”.

Trump, por su parte, expresó su rechazo al endurecimiento de las restricciones chinas a la exportación de tierras raras, insinuando la posibilidad de cancelar la cumbre. También manifestó su intención de imponer un arancel adicional del 100 % a China, presionando así a Pekín para que haga concesiones.

Durante la rueda de prensa, el representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que las restricciones a la exportación impuestas por China afectan a una amplia gama de sectores, incluidos la inteligencia artificial (IA), la automoción, los teléfonos inteligentes y los electrodomésticos. Criticó que estas medidas contradicen el acuerdo bilateral para suavizar los controles a la exportación, y las calificó de “uso de la coerción económica contra los países del mundo”.

Por otro lado, Bessent subrayó que “no desea intensificar el enfrentamiento con China” y reveló que ambos países mantienen canales de comunicación a nivel técnico.

