Arrestan a un hombre en Japón por crear imágenes sexuales falsas de mujeres famosas usando IA

Tokio, 16 de octubre (Jiji Press)—La policía de Tokio ha arrestado a un hombre de 31 años acusado de crear imágenes sexuales falsas de mujeres famosas utilizando tecnología de inteligencia artificial generativa y de publicarlas en internet.

Es la primera vez que la policía japonesa toma medidas contra imágenes deepfake de carácter sexual que representan a personalidades famosas y que han sido creadas con IA generativa.

El sospechoso, Yokoi Hiroya, residente en la ciudad de Akita, admitió haber comenzado a crear estos deepfakes para ganar algo de dinero, el cual utilizaba para cubrir sus gastos de vida y pagar un préstamo estudiantil.

Las autoridades creen que Yokoi produjo en total unas 20.000 imágenes sexualmente explícitas de 262 mujeres, entre ellas actrices, personalidades televisivas e ídolos, obteniendo ventas por 1,2 millones de yenes entre octubre del año pasado y septiembre de este año.

Fue arrestado como sospechoso de haber publicado en internet imágenes sexuales falsas de tres actrices en tres ocasiones distintas entre el 7 de enero y el 2 de junio.

Yokoi explicó que utilizó un programa gratuito de IA generativa y que aprendió cómo crear las imágenes a través de artículos y videos en línea. Alimentaba la IA con imágenes de famosas para producir las falsificaciones, que luego ofrecía a usuarios suscritos mediante una cuota mensual.

Además, según las investigaciones, a los suscriptores de los planes más caros les ofrecía crear imágenes personalizadas, en las que podían elegir a la personalidad famosa y solicitar posturas específicas.

