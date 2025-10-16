Sondeo de Jiji Press: el 43,8 % apoya un posible gabinete de Takaichi

Noticias

Tokio, 16 de octubre (Jiji Press)—Una encuesta de opinión de la agencia Jiji Press correspondiente a octubre reveló el jueves que el 43,8 % de los encuestados apoyaría al nuevo gabinete japonés que se formaría bajo el liderazgo de Takaichi Sanae, presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), en caso de que asuma el cargo de primera ministra.

La cifra supera ampliamente el 23,0 % que afirmó que no apoyaría al eventual gabinete de Takaichi, mientras que un 33,3 % respondió que no lo sabe.

El nivel de apoyo al posible gabinete de Takaichi (que sería el primero encabezado por una mujer en Japón) es considerablemente más alto que la tasa de aprobación del 28,0 % registrada por el gabinete actual del primer ministro saliente Ishiba Shigeru en la primera encuesta de Jiji Press tras su formación en octubre de 2024. También supera el apoyo inicial del 40,3 % obtenido por el gabinete de su predecesor, Kishida Fumio, constituido en octubre de 2021.

Takaichi, elegida presidenta del PLD a comienzos de este mes, goza de especial popularidad entre los jóvenes: el 58,0 % de los encuestados de entre 18 y 29 años, y el 51,5 % de los de entre 30 y 39 años, manifestaron su apoyo al posible gabinete.

Asimismo, cuenta con un fuerte respaldo entre los votantes de tendencia conservadora, ya que el 66,4 % de los simpatizantes del PLD, el 71,4 % de los del Sanseitō y el 72,7 % de los del Partido Conservador de Japón expresaron su apoyo a un gabinete encabezado por Takaichi.

