La princesa Aiko visitará Laos a partir del 17 de noviembre

Tokio, 17 de octubre (Jiji Press)—La princesa japonesa Aiko, hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, hará una visita oficial de seis días a Laos a partir del 17 de noviembre, según un plan aprobado por el Gobierno de Japón en una reunión del gabinete celebrada el viernes.

La princesa Aiko asistirá a un banquete organizado por el Gobierno laosiano en conmemoración del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y Laos. Esta será la primera visita oficial de la princesa Aiko a un país extranjero.

Según la Agencia de la Casa Imperial, la princesa partirá de Japón en un vuelo comercial el 17 de noviembre y llegará a Vientián, la capital de Laos, ese mismo día.

El 18 de noviembre, realizará una visita de cortesía al presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, tras la cual asistirá a un banquete ofrecido por la vicepresidenta de Laos, Pany Yathotou.

