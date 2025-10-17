Fallece el ex primer ministro Murayama Tomiichi a los 101 años

Noticias

Tokio, 17 de octubre (Jiji Press)—El ex primer ministro Murayama Tomiichi, quien como presidente del antiguo Partido Socialista formó un gobierno de coalición con el Partido Liberal Democrático y el extinto Nuevo Partido Sakigake, falleció en la mañana del viernes 17 de octubre en un hospital de la ciudad de Ōita. Tenía 101 años.

En 1994, tras la dimisión en bloque del gabinete de Hata Tsutomu, que había comenzado como un Gobierno minoritario y duró solo dos meses, Murayama fue propuesto como primer ministro por el Partido Liberal Democrático y el Nuevo Partido Sakigake. En junio de ese año fue designado el 81.º primer ministro del país, siendo el primero procedente del antiguo Partido Socialista desde el gabinete de Katayama Tetsu, justo después del final de la guerra.

Murayama emprendió un giro drástico en las políticas fundamentales de su partido, al declarar su apoyo al mantenimiento del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre los Estados Unidos y Japón y a la constitucionalidad de las Fuerzas de Autodefensa.

En agosto de 1995, con motivo del 50.º aniversario del fin de la guerra, emitió la conocida Declaración Murayama, en la que reconoció explícitamente las acciones de Japón en Asia antes y durante la Segunda Guerra Mundial como una “agresión”, y expresó su “profundo remordimiento” y sus “sinceras disculpas”. También trabajó por resolver diversos asuntos pendientes del periodo de posguerra, como la promulgación de la Ley de Ayuda a las Víctimas de la Bomba Atómica.

Murayama nació en 1924 en la ciudad de Ōita. Tras ejercer como miembro de la asamblea de la prefectura de Ōita, se presentó en las elecciones generales de 1972 por el antiguo distrito número 1 de Ōita, siendo elegido por primera vez. Resultó electo en un total de ocho ocasiones, hasta que abandonó la actividad política en el año 2000.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]