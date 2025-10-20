Japón estudia llevar a cabo una encuesta nacional sobre los discursos de odio en internet

Noticias

Tokio, 18 de octubre (Jiji Press)—El Ministerio de Justicia de Japón estudia llevar a cabo, en el año fiscal 2026, la primera encuesta nacional sobre los discursos de odio en internet dirigidos a visitantes y residentes extranjeros.

Dado que las publicaciones discriminatorias contra determinados grupos étnicos y nacionalidades se han extendido en las redes sociales y se han convertido en un problema social, el ministerio busca reforzar las medidas contra este fenómeno comprendiendo mejor el alcance del daño causado por dichas publicaciones.

El ministerio planea analizar expresiones discriminatorias publicadas en X (antes Twitter) y en otras grandes plataformas de redes sociales, así como recopilar las consultas y denuncias presentadas ante los gobiernos locales. Para ello, ha incluido en su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2026 (que comenzará el próximo mes de abril) unos 70 millones de yenes en gastos relacionados.

El ministerio define el discurso de odio como aquellas declaraciones o comportamientos que incitan a la exclusión generalizada de grupos específicos de personas sin justificación razonable. Las manifestaciones callejeras de carácter excluyente han disminuido desde la entrada en vigor de la ley para la eliminación del discurso de odio en 2016.

No obstante, en los últimos años ha surgido una nueva preocupación: la difusión de expresiones discriminatorias a través de las redes sociales. Según el ministerio, las consultas y denuncias presentadas por ciudadanos chinos, kurdos y del sudeste asiático han aumentado en las oficinas de los gobiernos locales de todo el país. La real magnitud de los abusos resulta difícil de determinar debido al anonimato que prevalece en internet.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]